Caso Ketilly: mecânico que assassinou a noiva a facadas tem audiência marcada pela Justiça

O mecânico Simey Menezes Costa, acusado pela morte da noiva Ketilly Soares de Souza, de 33 anos, teve audiência marcada pela Justiça do Acre.

A informação foi divulgada pela reportagem da TV 5. Segundo o jornal, a audiência será para depoimento do mecânico. O crime ocorreu no dia 8 de junho deste ano.

Com a audiência, marcada para o próximo dia 26, inicia o processo de julgamento do mecânico. A audiência acontecerá na 2ª Vara do Tribunal do Júri e Auditoria Militar e, segundo a TV 5, antes do depoimento do mecânico, serão ouvidas testemunhas de acusação e defesa.

Simey responde pelo crime de homicídio com as qualificadoras de motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, além do feminicídio.