Operação apreende mais de meia tonelada de alimentos impróprios que seriam enviados para presídio

Pelo menos 685 kg de alimentos impróprios para consumo foram apreendidos em uma ação conjunta do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) e da Vigilância Sanitária Municipal. Os produtos pertenciam à uma empresa que fornece refeições ao presídio Moacir Prado, em Tarauacá.

Quem conduziu a inspeção foi o promotor de Justiça Leandro Leitão Noronha.

Entre os produtos apreendidos estavam carnes, embutidos e charques. Além de armazenados de forma inadequada, os alimentos não possuíam comprovação de origem e estavam com prazo de validade expirados.

A equipe também constatou que grande parte dos produtos, incluindo costelas e pescoço bovino, não atendia às especificações previstas no edital de licitação para fornecimento ao presídio.

Segundo o promotor, essa não foi a primeira vez que a empresa foi alvo de fiscalização. Em março de 2024, outra inspeção no local resultou na apreensão de 38,8 kg de alimentos e na identificação de problemas sanitários.

“Esta ação ocorreu por sucessivas constatações de irregularidades no fornecimento de alimentação nos presídios masculino e feminino de Tarauacá. Inicialmente, buscou-se a construção de saídas para os problemas constatados através do diálogo, de maneira resolutiva, o que não ocorreu. E o Ministério Público, enquanto instituição de garantia dos direitos fundamentais, trabalha para que seja garantido o mínimo existencial no interior dos presídios”, disse o promotor.

Todo o material apreendido na operação foi descartado. O relatório técnico da vistoria será encaminhado à Promotoria de Justiça para subsidiar a adoção de medidas legais cabíveis diante da reincidência das irregularidades.