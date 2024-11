Paul Teal, ator de “One Tree Hill”, morre aos 35 anos

Paul Teal, ator de cinema e televisão mais conhecido por seu papel no drama adolescente “One Tree Hill”, da CW, morreu aos 35 anos, de acordo com um comunicado de sua agente, Susan Tolar Walters.

Teal faleceu na sexta-feira após uma “corajosa batalha contra o câncer”, declarou Walters à CNN nesta segunda-feira (18).

“Seu talento extraordinário, junto com seu espírito gentil, deixou uma marca indelével em todos que tiveram a sorte de conhecê-lo. A perda que sentimos em nossos corações é imensurável”, acrescentou ela.

A noiva de Teal, Emilia Torello, também compartilhou a notícia de sua morte em uma postagem no Instagram no domingo: “Você foi levado cedo demais, em uma batalha que enfrentou bravamente e sem desistir. Embora uma parte de mim tenha morrido com você, prometo lutar para encontrar alegria na vida com a mesma determinação com que você lutou para viver todos os dias”.

“O mundo teve sorte de ter tido, mesmo que por um momento, Paul Teal, e eu sou a pessoa mais sortuda nele, porque pude chamá-lo de meu. Eu te amarei para sempre”, escreveu ela.

“Ele era jovem demais para morrer. Jovem demais. Estou devastada. Paul, seu tempo aqui foi como um romance de verão para todos nós que te conhecemos, especialmente se apenas por uma temporada. Intenso, emocionante, profundamente comovente e inesquecível.”

Teal também atuou em várias séries de TV, incluindo “Good Behavior”, “Outer Banks” e “The Walking Dead: World Beyond“.

Seus trabalhos mais recentes incluem papéis em “Descendants: The Rise of the Red“ e “Lilly”, ambos lançados este ano.

Ele também aparecerá na série de suspense da Starz “The Hunting Wives“, ao lado de Durmot Mulroney, Malin Akerman e Brittany Snow, um papel que gravou antes de falecer. A estreia está prevista para o próximo ano.