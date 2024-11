Tiroteio em distribuidora no interior do Acre deixa um morto e outro ferido neste domingo

Câmeras de segurança registraram o momento em que um tiroteio em frente a uma distribuidora em Brasiléia, município no interior do Acre, deixou um homem morto e outro ferido neste domingo (17).

Segundo as imagens, os criminosos chegam em uma moto e atiram contra a vítima que esperando sua vez de ser atendido no estabelecimento. Ainda de acordo com as informações, um dos atendentes do local acabou sendo atingido pelos disparos.

O local fica localizado em uma das áreas mais movimentadas da cidade, próximo ao Sesc do município. O trabalhador que sofreu com o atentado, foi levado para um hospital local e depois transferido para a capital acreana.

Veja o vídeo: