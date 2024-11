Torcedores entram em pânico ao ficarem preso em elevador no estádio Arena da Floresta

Um incidente preocupante ocorreu no final da partida entre Flamengo e Santa Cruz, na tarde deste domingo (24), na Arena da Floresta, em Rio Branco. Um dos elevadores do estádio apresentou problemas, deixando vários adolescentes presos e em estado de pânico.

O Corpo de Bombeiros foi rapidamente acionado para atender à ocorrência. Após cerca de 30 minutos de tensão, a equipe conseguiu abrir as portas do elevador, permitindo que os torcedores, maioria crianças, saíssem às pressas.

Felizmente, ninguém ficou ferido, mas a situação gerou ansiedade entre os jovens e os demais presentes no estádio. O episódio levanta questões sobre a manutenção e segurança das instalações da Arena, especialmente em um dia de grande movimentação de público durante a reinauguração do local.

As autoridades competentes devem investigar o motivo da pane no elevador e garantir que medidas sejam tomadas para evitar que situações semelhantes ocorram no futuro, assegurando a segurança dos frequentadores em eventos no estádio.