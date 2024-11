VÍDEO: Pastor preso por agredir esposa em Rio Branco faz oração em delegacia

O pastor evangélico Maycon Gomes preso na noite do último sábado (2), acusado de agredir e tentar executar a própria esposa, Claudia Elisangela Silva de Souza, de 52 anos, com um golpe de faca, fez uma oração na delegacia após ser levado pelos agentes.

Supostamente embriagado e aparentemente alterado, homem o homem clama e diz que Deus tomou uma providência para sua vida. “Quem te abaterá? Ninguém, porque eu te exaltarei e ninguém, pode ser quem for, vai tirar o melhor que tenho para você dessa terra. Diz o Senhor”, afirma.

Além do golpe profundo no braço esquerdo da mulher, o pastor também teria aplicado socos no rosto dela. Toda a agressão aconteceu na frente do filho da vítima, que é especial.

Maycon Gomes foi encontrado ainda dentro do apartamento com a faca em mãos e sujo de sangue. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM).

