Antes de ser morto em Jericoacoara, turista fez gesto de facção do Ceará em foto sem saber

Henrique Marquez de Jesus, um turista de 16 anos, foi encontrado morto após desaparecer na Vila de Jericoacoara, no Ceará. Segundo Danilo Martins de Jesus, pai do jovem, o crime pode ter sido motivado por um gesto feito por Henrique em fotos, sem saber que representava um símbolo associado a uma facção criminosa local. Contudo, a polícia ainda não confirmou oficialmente essa hipótese.

O pai da vítima não detalhou a origem dessa informação sobre o gesto como possível motivação. Henrique desapareceu na madrugada de terça-feira (17). Após registrar o caso na polícia, Danilo recebeu um vídeo que mostrava seu filho sendo abordado e arrastado por pelo menos sete pessoas. O corpo do adolescente foi encontrado na quarta-feira.

“Esse símbolo que ele fez com as mãos é algo normal onde moramos. Ele tinha só 16 anos. Se fosse algo proibido, deveriam ter avisado: ‘aqui não pode fazer isso, é de outra facção’. Mas não cometer uma crueldade dessas, achando que um garoto tão jovem estava envolvido com o crime”, desabafou Danilo.

Pai e filho eram moradores de Bertioga, São Paulo, e estavam em Jericoacoara para uma viagem de férias. “Era nossa primeira viagem juntos, nunca tínhamos viajado antes”, contou o pai, emocionado.

Na cultura do crime organizado, o número “três” é associado a uma facção cearense aliada ao Primeiro Comando da Capital (PCC), enquanto o “dois” remete ao Comando Vermelho. Não há, entretanto, confirmação policial de que os gestos feitos por Henrique estejam relacionados às investigações.

Na noite do desaparecimento, Henrique decidiu retornar sozinho ao hotel para carregar o celular e descansar antes de voltar para São Paulo no dia seguinte. Danilo chegou ao hotel horas depois e, ao não encontrar o filho, iniciou buscas pela região.

Na manhã seguinte, ao revisar imagens de câmeras de segurança em um estabelecimento local, Danilo viu o momento em que Henrique foi levado à força por um grupo de pessoas.

A Polícia Militar foi acionada e investigações estão em andamento na Delegacia Municipal de Jijoca, que atende à área de Jericoacoara. As imagens capturadas por câmeras de segurança estão sendo analisadas para esclarecer o caso.