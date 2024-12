Caravana de Natal encanta moradores de Rio Branco em sua estreia na capital; veja vídeo

Rio Branco foi palco da magia natalina trazida pela icônica Caravana de Natal da Coca-Cola na noite desta sexta-feira (6). Pela primeira vez na capital acreana, o evento encantou moradores com seus caminhões iluminados, ricamente decorados com luzes, enfeites e o brilho característico do Natal.

O comboio partiu da fábrica da Coca-Cola no Distrito Industrial, conforme divulgado previamente, e percorre em pontos estratégicos da cidade, incluindo o Kometa Calafate, o Via Verde Shopping e a Praça da Revolução. A presença especial do Papai Noel e da Mamãe Noel tornou a noite ainda mais especial para crianças e adultos que se reuniram para prestigiar o espetáculo.

As ruas de Rio Branco se encheram de alegria e nostalgia enquanto os caminhões passavam, acompanhados de músicas natalinas e o clima festivo que une gerações. Vídeos registrados pelos moradores mostram o comboio iluminando a BR-364 no início do trajeto, com uma produção que impressionou pelo cuidado e riqueza nos detalhes.

A Caravana segue pela cidade neste sábado (7), com um roteiro alternativo que inclui paradas no Aramix Atacado, Atacale, e outros locais. A programação promete repetir o sucesso, levando mais emoção e encantamento ao público.

Veja o vídeo: