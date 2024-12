Com explosão de casos de Covid, Ministério da Saúde envia estoque emergencial de vacinas para o Acre

Com o aumento expressivo dos casos de Covid-19 no Acre, o Ministério da Saúde acaba de autorizar, nesta segunda-feira (30), o envio de um estoque emergencial com mais de 10 mil doses de vacinas para imunizar a população contra o vírus.

A informação foi dada pela coordenadora estadual do Programa Nacional de Imunização (PNI), Renata Quiles, em entrevista exclusiva ao ContilNet.

“Neste fim de semana, aumentou muito a demanda pela vacina e vários municípios nos acionaram para receberem mais doses. Acabamos de receber uma ligação do Ministério da Saúde informando que vai nos enviar um estoque emergencial de vacinas, com aproximadamente 10 mil doses, para ver se a gente consegue amenizar a situação. Mas é preciso lembrar que o aumento de casos é, justamente, por conta da baixa procura pela vacina no período anterior a este cenário, disse Renata.

Ainda não há uma data exata para a chegada das doses, mas Renata afirmou que o estoque deve vir “em um próximo voo para o Acre”.

“Ainda não agendaram. Como agendei hoje pela manhã, eles fazem a autorização e, mais tarde, a empresa de logísitica já agenda com a gente a entrega. Eles pegam o próximo voo disponível”, finalizou.

Covid: possível nova cepa e sintomas diferentes

A médica Katia Campos gravou um vídeo assim que saiu de seu plantão, na Unimed, na noite de domingo (29). Ela afirmou que 90% dos pacientes atendidos estavam com Covid-19. A profissional se disse espantada com a quantidade de casos positivos da doença.

No vídeo divulgado, ela alerta a população sobre o aumento dos casos de Covid-19 na capital acreana e diz que “deve ter uma nova cepa circulante porque tem muitos pacientes chegando com sintomas gastrointestinais como diarreia, náuseas, dor de cabeça e febre. Os sintomas respiratórios estão aparecendo apenas após alguns dias”, afirmou ela em seu vídeo.

A mulher alertou ainda sobre a necessidade da vacinação.

