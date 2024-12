Em 2024, Acre já registrou mais de 2,4 mil casos de Covid; 13 pessoas morreram por conta da doença

O último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) mostra a quantidade de casos de Covid e mortes provocadas pela doença em 2024.

O levantamento corresponde aos dados coletados desde o início do ano até a Semana Epidemiológica 50 (de 8 e 14 de dezembro).

Desde o início da pandemia até o momento, foram notificados 403.263 casos, com 169.893 confirmados e 2.085 óbitos. Só em 2024, foram 2.410 casos confirmados e 13 óbitos.

Durante a semana epidemiológica 50, 182 novos casos de infecção foram registrados, além de uma morte pela doença.

Em 2023, a incidência foi de 896,1 casos por 100.000 habitantes, com maior incidência em Cruzeiro do Sul. Em 2024, até a SE 49, a incidência está em 269,4 casos por 100.000 habitantes, com maior incidência em Assis Brasil.

“Após a ampliação da vacinação, observou-se uma diminuição significativa no número de casos graves e óbitos em 2023 e 2024”, diz o boletim.

Em 2024, a maioria dos casos confirmados está na faixa etária de 30 a 39 anos para o sexo feminino, e 40 a 49 anos para o sexo masculino, com uma maior proporção de casos no sexo feminino (63,6%). A maior proporção de casos positivos é de pessoas pardas (65,0 %), seguida por brancas (11,2%) e amarelas (10,7%).

Mortes pela doença

Também neste ano, o Acre apresenta uma letalidade de 0,4% e um coeficiente de mortalidade de 45 óbitos por 100 mil habitantes. O município de Bujari apresentou o maior coeficiente de mortalidade e letalidade.

“A maioria dos óbitos ocorreram em pessoas acima de 60 anos, com uma leve maioria no sexo masculino. Entre os óbitos, 68,9% tinham alguma comorbidade”, acrescenta o boletim.