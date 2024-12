Fieac denuncia atraso na entrega do Anel Viário de Brasiléia, iniciado em 2021: “Já passou da hora”

Durante coletiva à imprensa realizada nesta quinta-feira (19), o presidente da Federação das Indústrias do Acre (Fieac), José Adriano, disse que o Anel Viário de Brasiléia e Epitaciolândia “já passou da hora de ser concluído”. As obras, que estavam sob a responsabilidade do Governo do Estado, foram assumidas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) em março deste ano.

A construção iniciou em junho de 2021 pelo Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre). O Estado chegou a erguer a nova ponte sobre o Rio Acre, que possui 251,5 metros de comprimento — parte do futuro contorno rodoviário.

“Até agora, a gente não viu a conclusão do Anel Viário de Brasiléia, que é tão importante. Estamos quase na mesma confusão que tivemos com a ponte do Madeira. Tivemos que fazer caravanas e vários movimentos. Agora, com mandato, a gente vai sentar com o Ministério dos Transportes e o DNIT, e vamos convencer com a ideia de que já passou da hora de essa obra ser concluída”, afirmou José Adriano, que assume uma cadeira na Câmara dos Deputados em 2025, de forma cumulativa.

À época, o Governo Estadual previa que fosse investido pelo Governo Federal um recurso de pelo menos R$ 100 milhões para a continuação das obras, incluindo a pavimentação de 10,3 quilômetros do novo traçado da pista e dos acessos à rodovia federal, nas duas cidades.

Em outubro, o DNIT abriu licitação para contratar uma empresa e concluir as obras do anel viário. O contrato era de R$ 75,4 milhões. Em entrevista ao G1, o superintendente do DNIT no Acre, Ricardo Araújo, disse que as expectativas eram de finalizar a contratação até o final deste ano e entregar a obra no verão de 2025.

“A gente teve que fazer a atualização dos projetos todos. E estamos citando como projeto executivo. Essa obra está parada por questões judiciais. Quem estava perdendo era a população. Nós fomos ao governador, mostrando para ele que era mais importante que essa obra ficasse com a gente, que a gente poderia fazer toda a alteração dos projetos executivos. A ponte está pronta, e aquela ponte ficar sem nenhum uso seria um desperdício muito grande. Então, a gente pegou [a obra], e licitou, já que foi melhor para o estado, para todo mundo”, destacou.

José Adriano citou que outras obras — frutos de recursos federais — também estão atrasadas.

“Outras obras também estão paralisadas. Nós tivemos, em 2024, um aumento de obras paralisadas com recursos federais. De 2023 para 2024, houve um salto de quase 40% de obras paralisadas, e elas estão no nosso radar. Sobre as nossas BRs, sabemos que estão sendo feitos serviços paliativos, e temos a informação de que R$ 600 milhões serão investidos em todas elas, mas precisamos saber como esse dinheiro está sendo aproveitado”, finalizou.