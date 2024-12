Fundo Social Sicredi e Instituto Peteleco realiza manhã de inclusão e lazer para crianças em Rio Branco

Com o objetivo de fortalecer os laços com a comunidade e promover transformação social, o Fundo Social Sicredi participou, na manhã desta sexta-feira (20), de um evento especial voltado para crianças em tratamento oncológico e com necessidades especiais. A ação aconteceu na Associação Atlética Banco do Brasil (AABB) de Rio Branco (AC) e foi organizada pelo Instituto Peteleco.

A ação repleta de atividades lúdicas, brincadeiras, lanches e muita diversão, proporcionou um ambiente acolhedor e descontraído para as crianças e suas famílias. A iniciativa reforçou o compromisso do Fundo Social Sicredi em apoiar projetos nas áreas de saúde, educação, esporte e inclusão social, ressaltou a gerente da agência Centro Rio Branco, Edna Paula.

“As entidades entram com os projetos em nossa cooperativa, e a gente analisa e tenta atender todos, pois o que queremos é estar presente na comunidade. Quanto mais nossos associados investem na nossa cooperativa, mais recursos teremos para está amparando esses projetos”, destacou.

O evento foi mais uma demonstração de como a cooperação entre entidades pode gerar impactos significativos na vida de muitas pessoas. O Fundo Social Sicredi, gerido em conjunto com seus associados, continua direcionando recursos para iniciativas que incentivam o desenvolvimento das comunidades onde atua, promovendo bem-estar, inclusão e solidariedade.

O idealizador do Instituto, Davinei Marques, mais conhecido como palhaço Peteleco, celebrou o resultado da parceria com Sicredi.

“Hoje nós não atendemos somente as crianças do Unacon, atendemos as crianças do Mundo Azul e do Colégio Dom Bosco. Nós triplicamos o nosso trabalho e hoje nós trabalhamos com 135 crianças especiais, o objetivo do Instituto Peteleco é dar qualidade de vida para essas crianças. Isso é uma corrente do bem. A cada ano nós conquistamos mais parceiros, mais pessoas são alcançadas, mais empresários conhecem o nosso trabalho e dão credibilidade a esse trabalho. É um trabalho sério, é um trabalho honesto”, finalizou.