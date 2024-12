Influencer é preso ao agredir namorada dentro de Mercedes em movimento

O empresário e influenciador digital Diolan Rocha foi preso, em flagrante, por equipes da Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas (Rotam) da Polícia Militar Militar do Distrito Federal (PMDF), após espancar a namorada dentro de um carro em movimento, na altura do Jockey Club. Durante a abordagem, ocorrida na noite de 28 de novembro, o suspeito, que estava enfurecido, chegou a chamar um dos policiais para brigar. Ele fugiu do local, mas acabou detido em casa, pouco tempo depois.

De acordo com o boletim de ocorrência, registrado na 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul), o empresário estava a bordo de uma Mercedes-Benz prata e trafegava em zigue-zague, o que chamou a atenção de dois policiais da Rotam que haviam acabado de deixar o expediente e seguiam para casa.

Suspeitando da atitude do motorista, os PMs iniciaram a perseguição. O veículo era conduzido em alta velocidade e descontroladamente. Durante a perseguição, um motoqueiro quase foi atingido pelo carro de luxo. Ao se aproximar, segundo os policiais, o homem foi flagrado agredindo uma mulher com murros e empurrões.

Pulo do carro

Em determinado momento, os policiais notaram que a vítima teria tentado se jogar do carro, em meio às agressões. Os militares continuaram o acompanhamento do veículo – que, a todo momento, colocava em risco a vida de terceiros. Ao chegar à entrada do Guará, foi possível fazer contato com o motorista. Os policiais se identificaram e deram voz de prisão ao suspeito.

Com a vítima já fora do veículo, o agressor, após confrontar os policiais afirmando ser lutador, fugiu do local, mas acabou preso em casa. A passageira, que apresentava ferimentos no rosto, nas pernas e nos braços, foi encaminhada ao Instituto Médico-Legal (IML), onde realizou exame de corpo de delito.

Abalada e com muito medo, a vítima chegou a dizer na delegacia que não havia sido agredida, mesmo com uma série de hematomas espalhados pelo corpo. Dias depois, porém, a mulher procurou o Ministério Público, que abriu apuração do caso de agressão na 3ª Vara Criminal de Violência Doméstica do Guará. Em 3 de dezembro, a Justiça concedeu medidas protetivas à vítima, para garantir que o agressor se mantivesse afastado.

Inicialmente, o homem responderia por desobediência. Entretanto, com a mudança no depoimento da vítima e o exame de corpo de delito no IML, ele pode responder por violência contra a mulher.

Posicionamentos

A defesa do empresário se posicionou por meio de nota enviada à reportagem.

Leia na íntegra:

“Os advogados de Diolan Rocha, Luís Gustavo Delgado Barros, OAB-DF 52.387, e Fabrício Martins Chaves Lucas, OAB-DF 45.869, vêm, por meio desta nota, esclarecer alguns pontos fundamentais em relação à reportagem que aborda a suposta agressão envolvendo nosso cliente.

Primeiramente, é importante destacar que a defesa de Diolan Rocha ainda não teve acesso aos autos do processo em sua totalidade, tendo recebido apenas a ocorrência policial inicial. Conforme apurado pela defesa, esta ocorrência foi registrada como desobediência, e não como agressão, o que já aponta para uma interpretação inicial diferente dos fatos.

Ademais, é crucial ressaltar que a ex-namorada de Diolan, Larissa, relatou na delegacia que não se recorda dos eventos em questão e afirmou categoricamente que não se lembrava de ter sido agredida por Diolan. Este depoimento é um elemento central que deve ser considerado com a devida atenção.

O processo encontra-se em sua fase inicial, e Diolan Rocha está comprometido a se defender ao longo do curso do processo, seguindo os princípios do devido processo legal e do contraditório. Outrossim, é fundamental que o princípio da presunção de inocência seja consagrado, garantindo que Diolan seja tratado de forma justa e imparcial.

Acreditamos firmemente que, ao final do processo, a verdade prevalecerá. A defesa está confiante na inocência de Diolan Rocha e continuará a trabalhar diligentemente para que todos os fatos sejam devidamente esclarecidos.

Agradecemos a compreensão e pedimos que a imprensa e o público aguardem o desenrolar dos procedimentos legais antes de tirarem conclusões precipitadas.”

Além dos advogados, Diolan enviou nota com posicionamento.

Leia:

“Neste momento delicado, sinto a necessidade de compartilhar meus sentimentos e reafirmar meu profundo respeito por todas as mulheres, um princípio que sempre guiou minha vida e minhas relações. Entendo a preocupação gerada pelos fatos apresentados na reportagem e quero assegurar a todos que estou comprometido em esclarecer a verdade. Deixo meu perfil à disposição para eventuais dúvidas pertinentes.

Em relação aos fatos que ocorreram há quase um mês atrás, confio plenamente que a justiça conduzirá o processo de forma justa e transparente. Mantenho minha posição de inocência, pois acredito que o ocorrido foi um fato isolado, considerando que tivemos uma relação repleta de amor, carinho e admiração.

Este é um momento de grande aprendizado e reflexão para mim, pois quem me acompanha sabe o quanto me dedico a ajudar as pessoas que estão à minha volta. Estou determinado a colaborar com as autoridades e a enfrentar este desafio com integridade e respeito.

Agradeço sinceramente a todos que têm demonstrado apoio e compreensão durante este período difícil. Espero que possamos superar este momento juntos, com serenidade e respeito, valores que sempre nortearam minhas relações até aqui.

Farei uma nota em meus Stories e, mais uma vez, me coloco à disposição.”