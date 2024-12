MPAC diz que sentença dada a sargento Nery é ‘injusta’ e recorre para aumentar pena; veja detalhes

O Ministério Público recorreu para aumentar a pena do ex-sargento Nery, da polícia militar, condenado a 08 anos em regime semiaberto por matar o garoto Fernando, de 13 anos.

O Ministério Público do Estado do Acre, por meio do Promotor de Justiça, Carlos Augusto da Costa Pescador, interpôs um recurso de apelação, com arrimo no artigo 593, inciso III, alinea “c”, do CPP, haja vista patente erro e injustiça no tocante à aplicação da pena, ante à sentença condenatória proferida. O que significa dizer que a Promotoria viu como “injusta” a pena aplicada ao réu.

O ex-sargento da Polícia Militar, Erisson Nery foi condenado pelo Tribunal do Júri da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Rio Branco, a oito anos de prisão em regime semiaberto, no dia 20 de novembro deste ano, pela morte do adolescente Fernando de Jesus, de 13 anos, ocorrido em 2017. Erisson Nery foi condenado também ao pagamento das custas processuais.

Entenda o caso

De acordo com a denúncia, na manhã do dia 24 de novembro de 2017, o ex-sargento, Erisson Nery, atirou seis vezes contra o adolescente Fernando de Jesus, de 13 anos, que morreu na hora. O crime aconteceu no Conjunto Canaã, bairro Areal, em Rio Branco.

A denúncia apontou que o adolescente teria ido, com outros dois homens, furtar a casa do então cabo da PM, mas ao perceberem a chegada de uma viatura da polícia militar, os dois adultos conseguiram fugir pulando o muro, enquanto que Fernando foi deixado para trás e acabou sendo baleado e morto.

No depoimento, a mãe de Fernando de Jesus afirmou que o filho era usuário de drogas e andava com alguns jovens do bairro. Contudo, não era violento, era pequeno fisicamente e não andava armado.