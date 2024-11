Ex-sargento Nery é condenado a oito anos em regime semiaberto por morte de adolescente

O Tribunal do Júri da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Rio Branco condenou o ex-sargento da Polícia Militar, Erisson Nery, a oito anos de prisão em regime semiaberto, na última sexta-feira (22), pela morte do adolescente Fernando de Jesus, de 13 anos, em 2017.

O outro denunciado, Ítalo de Souza Cordeiro, foi absolvido pelo crime de fraude processual na mesma decisão assinada pelo juiz Robson Ribeiro Aleixo.

Nery foi condenado também ao pagamento das custas processuais, já Ítalo foi isento em razão da absolvição.

Na condenação de homicídio, é citado que a sentença apresentou um aumento de um terço na pena pelo fato do crime ter sido cometido contra uma pessoa menor de 14 anos.

Entenda o caso

De acordo com a denúncia, na manhã do dia 24 de novembro de 2017, Ney matou o adolescente com pelo menos seis tiros. O caso ocorreu no Conjunto Canaã, bairro Areal, em Rio Branco.

A denúncia aponta que o adolescente teria ido com outros dois homens furtar a casa do então cabo da PM. Ao perceberem a chegada de uma viatura de polícia, os dois adultos conseguiram pular o muro e fugir, enquanto que Fernando foi deixado para trás e acabou morto.

No depoimento, a mãe de Fernando de Jesus afirmou que o filho era usuário de drogas e andava com alguns jovens do bairro. Contudo, não era violento, era pequeno fisicamente e não andava armado.