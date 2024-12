PF investiga grupo que usava empresas de fachada e ‘laranjas’ para fraudes bancárias e lavagem de dinheiro

A Polícia Federal deflagrou mais uma operação nesta quinta-feira (5), a “Sete Ouros”, que localizou um grupo criminoso especializado em fraudes bancárias eletrônicas e lavagem de dinheiro. Foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão, sendo sete na cidade de Rio Branco (AC) e um na cidade de itapema (SC).

De acordo com informações da PF, a operação investiga movimentações financeiras atípicas e o uso de empresas de fachada para ocultar valores ilícitos.

“A investigação teve início com a identificação, por meio de consultas à Base Nacional de Fraudes Bancárias Eletrônicas-Base Tentáculos, de diversos pagamentos de boletos com a utilização de recursos de contas fraudadas”, diz a nota enviada à imprensa.

Os dados preliminares apontam que uma associação criminosa cibernética usava contas de terceiros, conhecidos como “laranjas”, e estratégias sofisticadas para dificultar o rastreamento do dinheiro. “Entre os alvos estão pessoas físicas e jurídicas com movimentações incompatíveis com a renda declarada”, finalizou a instituição.