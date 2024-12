PM prende homem por tráfico de drogas no interior do Acre

Um traficante, ainda não identificado, foi preso na tarde desta quarta-feira (4), no km 21 da BR-364, na zona rural do município de Sena Madureira, no interior do Acre.

Segundo informações da polícia, uma guarnição do Policiamento Rural estava realizando um patrulhamento de rotina pela rodovia quando avistou um homem que, ao ver a viatura, tentou esconder o rosto. Os PMs pararam e realizaram uma abordagem no suspeito.

Durante a revista pessoal, foi encontrada uma porção de maconha, outra de cocaína e cerca de R$ 206 em espécie trocado, evidenciando o tráfico de drogas na localidade.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao suspeito, que ainda tentou correr, mas foi contido pela guarnição e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, juntamente com os entorpecentes e o dinheiro, para que fossem tomadas as medidas cabíveis.