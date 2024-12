Rio Acre sobe quase dois metros em 24h e ultrapassa a marca dos 7 metros na capital

A instabilidade do Rio Acre e seus afluentes é o motivo pelo qual as autoridades monitoram diariamente o seu nível. A velocidade com que enche ou vaza é o indicativo para as autoridades de como devem agir, por isso todo o trabalho de monitoramento e prevenção diário é importante.

Em apenas 24h, de quinta-feira (19) para sexta-feira (20), o nível subiu 1,95 (um metro e noventa e cinco centímetros. Na quinta-feira o rio media 5,41 e na sexta-feira já estava em 7,36, sendo as medições realizadas no período das cinco horas da manhã.

Segundo o Secretário da Defesa Civil, Cláudio Falcão, esse aumento se deu em virtude das chuvas nas cabeceiras, como em Xapuri, Capixaba, Brasiléia, além do Riozinho do Rola e Espalha. Contudo, não tem previsão de chuvas fortes para hoje e amanhã, o rio pode voltar a vazar.

“Como a gente não tem previsão de chuva forte para hoje e amanhã, só um pouco no domingo, talvez ele decresça. Então mesmo que ele aumente, não deve ultrapassar sete metros e meio e deve até decrescer nos próximos dias, porque chuva mais significativa, só no domingo” explica Falcão.

Apesar das estimativas, o Rio Acre tem suas especificidades e é imprevisível, visto que depende das cabeceiras, ou seja, chuvas em outros lugares, e não a capital. Então, apesar da possibilidade de decréscimo neste final de semana, é necessário monitorar e ficar alerta.

“Fica o alerta porque o rio não é confiável, se é que podemos dizer assim, de um dia para o outro ele pode estar com uma cota muito alta” destaca Falcão.