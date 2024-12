Trecho em obras na BR-364 causa dois acidentes em 24h; motorista morre e fica preso nas ferragens

Dois acidentes graves, que deixaram uma vítima fatal, foram registrados em um intervalo de menos de 24 horas e no mesmo trecho da BR-364, entre Rio Branco e Porto Velho, a 330 km de distância da capital acreana, na ponta do Abunã, após a entrada do Guajará e nas proximidades do Castelinho.

Um dos sinistros foi registrado nesta sexta-feira (20) e o outro aconteceu na tarde deste sábado (21), deixando uma vítima fatal e uma pessoa ferida, presa nas ferragens de um veículo branco. O Samu já foi acionado para atender à ocorrência.

Um vídeo foi enviado com exclusividade à reportagem do ContilNet, mostrando as condições do trecho, que está em obras e com piçarra espalhada pela pista, o que oferece riscos aos passageiros.

VEJA O VÍDEO:

“Esse trecho está com muitas pedras soltas. A gente fica passando por cima dessas pedras há um ano. A sinalização é horrorosa e precária. Você vem andando no asfalto e, de repente, cai nas piçarra. O impacto é grande. Esses acidentes devem ter sido causados por isso”, diz o internauta que esteve no local e acionou a ambulância para socorrer uma das vítimas.