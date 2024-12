Vídeo mostra momento que piloto que caiu com avião em rio no Acre é preso com quase 500 kg de drogas

Um vídeo em enviado com exclusividade ao ContilNet mostra o momento em que o piloto Wesley Evangelista Lopes, de 39 anos, é preso em flagrante transportando quase 450 quilos de cocaína.

A prisão foi feita por equipes da Polícia Federal em uma pista de pouco em Penápolis, interior do São Paulo.

O piloto ele ficou conhecido de fato quando, em maio deste ano, caiu com um avião de pequeno porte no rio Tarauacá, no território do município do mesmo nome, no Vale do Juruá, interior do Estado.

Na época, as imagens do avião sendo transportado via fluvial, ao ser retirado do rio por embarcação do tipo batelão, viralizaram e ganharam o mundo na rede mundial de computadores. A queda do avião, investigada pelo Cenipa, o órgão do Comando da Aeronáutica responsável pelo Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SIPAER), não esclareceu o que fazia o pequeno avião no interior do Acre nem tampouco o que aconteceu para a causa do acidente.

A aeronave era do modelo Cessna Aircraft 150H, fabricada em 1968, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), e estava regular. A causa do acidente ainda é considerada excesso de peso. As suspeitas de que o voo era para reconhecimento da região, endêmica para o tráfico de drogas, não foram confirmadas.

