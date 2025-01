Aumento da cesta básica no Acre ‘pressiona famílias de baixa renda’, diz Fecomércio

Segundo levantamento realizado pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre (Fecomércio-AC), o custo da cesta básica de alimentos em Rio Branco, no Acre, registrou um aumento expressivo de 11,95% nos últimos 4 meses, entre outubro de 2024 a janeiro de 2025.

De acordo com a Fecomércio, essa variação acentuada reflete uma pressão crescente sobre o orçamento das famílias com renda média de até R$ 2.000,00.

Se comparar o mês de dezembro de 2024 e janeiro de 2025, por exemplo, a cesta básica teve um aumento de 10,34%, encarecendo os itens necessários para o sustento de uma família com 3 adultos, ou 2 adultos e 2 crianças.

O levantamento considerou 15 itens alimentícios essenciais, entre eles: carne, leite, arroz e feijão, obtendo preços médios de três supermercados locais. Em janeiro de 2025, o valor total da cesta básica atingiu R$ 666,80, com destaque para a carne bovina, que apresentou o maior acréscimo no período, de 42,95%, seguida pelo café em pó, com aumento de 41,35%.

Essa alta de preços dos alimentos impacta diretamente no consumo das famílias de baixa renda, que precisam reavaliar suas prioridades alimentares. “O cenário atual reforça a necessidade de políticas públicas que promovam maior acessibilidade aos alimentos essenciais, garantindo o direito à alimentação adequada”, avaliou o assessor da presidência da Fecomércio-AC, Egídio Garó.

Ele também destacou a importância de acompanhar essas oscilações para propor ações que minimizem os efeitos econômicos na população. “Os dados deste estudo são um alerta para que o setor produtivo, em conjunto com o poder público, busque soluções que estabilizem os custos e evitem a queda no consumo.”

Entre os itens pesquisados, outros produtos que apresentaram variações significativas foram a banana (aumento de 73,85% entre dezembro de 2024 e janeiro de 2025) e o tomate (alta de 12,02% no mesmo período). Por outro lado, alguns itens, como o pão francês e o óleo, registraram oscilações mais moderadas.