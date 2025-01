Bombeiros identificam jovem que desapareceu após mergulhar em igarapé; ele tinha 18 anos

O Corpo de Bombeiros localizou o corpo de um jovem que mergulhou nas águas do Igarapé Preto, em Cruzeiro do Sul, e desapareceu. O caso aconteceu na tarde do domingo (5).

A vítima se trata de José Francisco Santos de Melo, de 18 anos. Em um vídeo que circula nas redes sociais, a família do jovem aparece desesperada, procurando-o.

VEJA: Após mergulho, jovem desaparece em igarapé de cidade no interior do Acre, neste domingo

O Corpo de Bombeiros foi acionado e deu início às buscas, encontrando o rapaz por volta das 18h15. Uma equipe do Instituto Médico Legal fez a remoção do corpo para realização dos procedimentos legais.

Segundo o comandante do Corpo de Bombeiros José Francisco não apresentava sinais de ferimentos, e que até o momento, não se sabe o que causou o acidente. O caso está sendo investigado.