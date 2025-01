Copinha 2025: Santa Cruz é goleado pelo Palmeiras e Rio Branco pega o Corinthians

A Copa São Paulo de Futebol Júnior continua, e os clubes acreanos seguem na disputa, entretanto, os resultados recentes do Santa Cruz – AC e do Rio Branco – AC não são animadores para os torcedores.

Na noite de segunda-feira (6), o Santinha pegou o time de base do Palmeiras, na Arena Barueri, sendo goleado por 5×0, com gols de Riquelme Filipi, que marcou duas vezes, Figueiredo, Arthur e Agner, sendo três deles ainda no primeiro tempo.

O Santa Cruz – AC joga de novo na quinta-feira (9), às 14h45, contra o clube do Náutico-PR, e ainda tem chance de classificação, mesmo estando na terceira posição do grupo.

Já o Estrelão, que conta com uma derrota, vai enfrentar o Corinthians e seu bando de loucos na próxima rodada, na tarde desta terça-feira (7), às 17h. Na primeira rodada, o Rio Branco encarou o Santo André, saindo de campo derrotado, por 2×1.