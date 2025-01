Covid-19: Acre já registrou mais de 2,3 mil casos em janeiro, diz boletim da Sesacre

Além do aumento no número de mortes por Covid-19, que chegaram a 12 nas primeiras semanas de 2025, a quantidade de casos confirmados da doença também disparou nos últimos dias.

As informações constam no último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre). Só neste primeiro mês do ano, 7.473 casos foram notificados, dos quais 2.385 foram confirmados.

O boletim também aponta que a incidência de Covid-19 no Acre entre 2023 e 2025 foi de 1.674,1 casos por 100 mil habitantes, com o município de Acrelândia apresentando a maior incidência (3.079,4 casos por 100 mil habitantes).

VEJA MAIS: Explosão: Acre registra 12 mortes por Covid nas primeiras semanas de 2025, diz Sesacre

Em 2025, até a semana epidemiológica 4, a incidência de Covid-19 está em 266,6 casos por 100 mil habitantes. O município de Acrelândia novamente se destaca com a maior incidência, de 671,4 casos por 100 mil habitantes, segundo a Sesacre.

Casos por sexo

Nos últimos três anos, entre os casos positivos, a distribuição por sexo mostra que 5.649 casos (37,7%) foram registrados no sexo masculino e 9.325 (62,3%) no sexo feminino. Quanto à faixa etária, a maior proporção de casos confirmados ocorre entre pessoas de 40 a 49 anos, em ambos os sexos.

“No ano de 2025, de acordo com a variável cor da pele, a maior proporção de casos positivos é de pessoas pardas (68,8%), seguidas de amarelas (13,2%), brancas (10,8%), ignorado (4,6%), pretas (2,3%) e indígenas (0,4%)”, afirma o boletim.