Uma das práticas mais conhecidas para quem deseja esquentar a relação durante uma viagem é o swing, prática de relacionamento que envolve a troca de parceiros entre casais. Uma pesquisa realizada pela plataforma de swingers Sexlog apontou que as áreas públicas de hotéis são um dos locais queridinhos dos adeptos para transar.

Ao todo, 42% afirmaram que não conseguiram segurar o tesão e chegar no quarto, e fizeram o “rala e rola” ali mesmo. Ainda em clima de viagem, o vai e vem das ondas parece dar um toque a mais na excitação e 23% disseram que transaram em um barco ou navio.

Para quem procura um destino liberal, locais no Brasil não faltam. Além do litoral paulista e Balneário Camburiu (SC), que reúne vários hotéis de swing, os três mais conhecidos do Nordeste estão localizados em João Pessoa (PB), Arraial d’ Ajuda (BA) e Santo André (BA).

No mundo, hotéis no Caribe, na Riviera francesa e na Jamaica são os mais famosos para os adeptos. Os diferenciais dos empreendimentos liberais são que a maior parte das instalações podem ser usadas para realizar as fantasias dos casais.

Para fazer esse tipo de viagem, os casais são orientados a apresentar o comprovante de vacinação no ato da reserva e no check-in do hotel.

Vale ressaltar que se o casal só quer conhecer, não precisa se preocupar: ao se hospedar em uma pousada ou hotel liberal, ninguém é obrigado a transar. Além do swing, há aqueles que desejam curtir as férias como vieram ao mundo, sem usar roupas. Esse é outro hábito que pode ser aceito nesses endereços.