Gabily, ex-affair de Neymar, se declara ao jogador após volta ao Santos

A cantora Gabily, 29, usou as redes sociais, nesta sexta-feira (31), para publicar uma declaração ao amigo Neymar, 32, após ele voltar ao Brasil para jogar pelo Santos.

“Amigo é aquele que te dá a mão quando a vida te tira o chão, quando o mundo desaba em sua cabeça e te faz perder a ação, quando tudo vem contra você e ele cuida do seu coração”, começou a cantora em legenda da publicação no Instagram.

“Amigo é aquele que entra no barco com você e enfrenta as tempestades, mesmo sabendo que ele também pode de alguma forma afundar, mas ele permanece ali, só pra não te deixar afogar. The father is back [o pai tá de volta]”, concluiu Gabily.

Gabily já viveu um affair com Neymar em 2019, mas mantêm amizade próxima com o atleta e com Bruna Biancardi.

Neymar desembarcou no Brasil na manhã desta sexta-feira (31) no Catarina Executive Airport, em São Roque, São Paulo. O craque chega para assinar com o Santos um contrato válido até junho.