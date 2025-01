O Centro de Hemoterapia do Estado do Acre (Hemoacre) lançou uma campanha intensiva e doação de sangue, tanto na capital quanto no interior. A ação tem o intuito de aumentar o estoque durante o período de Carnaval.

A queda significativa no número de doadores desde o final de dezembro tem gerado preocupação, uma vez que a média ideal de doações é de 40 bolsas por dia. Contudo, nos últimos dois meses, a média diária de doadores tem ficado em torno de 15 a 25 pessoas, com dias em que menos de 10 comparecem para doar.

O sangue coletado pelo Hemoacre é essencial para abastecer instituições como o Pronto-Socorro, a maternidade estadual, a Fundhacre, e também hospitais particulares que realizam procedimentos cirúrgicos frequentes, como o Santa Juliana, o Hospital São Pedro e a Unimed.

O Hemoacre está aberto de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h30, sem intervalo para almoço, para facilitar o acesso dos doadores.

Para doar sangue, é necessário atender aos seguintes requisitos:

-Estar em boas condições de saúde;

-Ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 devem estar acompanhados de um responsável legal, e a primeira doação deve ter sido feita antes dos 60 anos);

-Pesar acima de 50 quilos;

-Não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas;

-Dormir pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas;

-Estar alimentado, evitando alimentos gordurosos nas 3 horas anteriores à doação;

-Apresentar um documento oficial com foto (RG, CNH, carteira de trabalho, entre outros).

Impedimentos para doação

Definitivos:

-Hepatite após os 11 anos de idade;

-Doenças transmissíveis pelo sangue, como HIV, hepatites B e C, HTLV e Doença de Chagas;

-Uso de drogas injetáveis.

Temporários:

-Gripe, febre ou resfriado: aguardar 14 a 30 dias;

-Gravidez, parto ou amamentação: os prazos variam entre 90 dias e 12 meses;

-Tatuagens e piercings: aguardar 6 meses (piercings em cavidades orais ou íntimas necessitam de 12 meses após a remoção);

-Procedimentos como extração dentária, cirurgias ou exames endoscópicos: o prazo de espera pode variar entre 3 e 12 meses;

-Ingestão de bebida alcoólica: aguardar 12 horas;

-Vacinações: o tempo de impedimento depende do tipo de vacina recebida.