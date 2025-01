Influencer brasileira é atacada por cachorro e perde parte do nariz

A influenciadora Ju Isen decidiu passar a virada de ano no México e acabou sendo surpreendida no dia 31 de dezembro. Ela foi atacada por um cachorro da raça Akita Inu em uma festa de Réveillon e perdeu parte do nariz.

“Eu estava na festa de Réveillon e tive um acidente muito sério. Um pouco antes da meia-noite, vi um cachorro da raça Akita Inu. Tenho essa mania de me aproximar e acariciar cachorros, mas, quando fui fazer isso, ele me atacou violentamente. Ele mordeu meu nariz com tanta força que achei que ia perder o rosto”, relatou Ju.

A influencer foi prontamente atendida por uma ambulância no local, que a levou ao Hospital Ángeles, na Cidade do México. Logo em seguida, passou por uma cirurgia de duas horas para reconstrução da ponta do nariz.

Após a cirurgia, Ju foi diagnosticada com uma infecção bacteriana causada pela mordida, o que prolongou sua internação. A alta hospitalar está prevista para 5 de janeiro.

“Fiz todos os exames, não era raiva, mas fui infectada por uma bactéria perigosa. Estou tomando antibióticos e sendo monitorada no hospital para evitar complicações”, completou.