Jogar sentindo cheiro? Sony planeja tecnologia curiosa para jogos PlayStation

A Sony surpreendeu o público durante sua conferência na CES 2025, em Las Vegas, ao apresentar o conceito de uma tecnologia inovadora que promete revolucionar a forma de interagir com jogos. O sistema, chamado de Smell-O-Vision, permite vivenciar os mundos virtuais dos títulos PlayStation de forma mais realista, sentido cheiros específicos, como os fungos em The Last of Us . A companhia, por outro lado, não revelou o quão avançada está a tecnologia e nem se há uma previsão para que chegue ao mercado. Entretanto, a possibilidade causou diversas reações curiosas e memes em redes sociais como o X (antigo Twitter). Veja, a seguir, mais detalhes sobre a tecnologia e a reação dos internautas.

Chamado de Future Immersive Entertainment Concept (Conceito de Entretenimento Imersivo Futurista, em tradução livre), o sistema promete aprimorar a jogabilidade ao incorporar aromas e áudio envolvente. Ele funcionaria basicamente como um cubo gigante, composto por painéis Crystal LED da Sony em todas as paredes, que exibem o mundo do jogo ao redor do jogador.

O projeto também conta com “áudio envolvente” e “aromas e atmosferas interativas do conteúdo dos jogos PlayStation“. No vídeo de demonstração, é possível observar armas de imitação disparando contra as telas conforme os estaladores apareciam no subsolo, provavelmente acompanhados de um terrível cheiro de fungo podre.

“Um dos pilares da visão de entretenimento criativo da Sony é a ideia de narrativa em todos os lugares, onde as histórias são transformadas em novas e emocionantes mídias“, explica o vídeo. Vale ressaltar, que a tecnologia está a anos de distância da comercialização, e há uma série de limitações técnicas para que realmente seja implementada em consoles e colocada nas mãos do público.

Reações de internautas

Após o anúncio da Sony, internautas foram ao X (antigo Twitter) para expressar suas opiniões sobre o novo recurso. As reações variaram entre entusiasmo e memes imaginando como seriam as jogatinas com a possibilidade de sentir cheiros nos jogos do PlayStation. Confira alguns destaques abaixo: