Liquidação: Shopping do Lar no centro de Rio Branco está com desconto de 40% em todos os produtos

Com descontos de 40%, a loja Shopping do Lar, localizada no centro de Rio Branco, inicia na próxima segunda-feira (6) uma mega promoção em todos os produtos.

A rede de empreendimentos voltados para diversos itens que vão desde decoração, até utilidade para casa, artigo de papelaria, presentes e brinquedos, será fechada e reaberta em outra localidade.

“O momento é oportuno para quem deseja garantir ofertas especiais e levar para seus lares produtos de ótima qualidade com preços mais baixos”, disse a empresária Myrian Pinheiro.

As novidades sobre a abertura do novo espaço devem ser divulgadas em breve. As lojas na capital acreana são conhecidas por toda suas comodidades, atendimento especial e os melhores produtos.

O Shoping do Lar fica localizado na Rua Marechal Deodoro, número 244, Centro. Para mais informações, é possível entrar em contato com o número 68 2102‑6517.