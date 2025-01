Ministério das Comunicações publica edital para instalar novo canal de TV em Rio Branco

O Ministério das Comunicações publicou um novo edital no último dia 27 de dezembro, no Diário Oficial da União (DOU), para inaugurar um novo canal de televisão em Rio Branco.

Além da capita acreana, outras 189 cidades brasileiras serão beneficiadas. Os interessados devem se cadastrar até 31 de janeiro de 2025 neste link.

“A radiodifusão é um dos mecanismos de participação social mais importantes e está entre as nossas prioridades. É mais uma política pública para levar informação de qualidade, cultura e entretenimento, dando mais opções a quem mora nessas localidades onde não existem tantos canais disponíveis”, afirmou o ministro das Comunicações, Juscelino Filho.

Serão selecionadas pessoas jurídicas e concessionárias de Radiodifusão de Sons e Imagens, em caráter primário e com tecnologia digital, para retransmissão de televisão (RTV), é o que diz o ministério.

“Esta é uma republicação do edital divulgado em novembro de 2023, com ajustes. Quem se candidatou neste anterior, terá que se cadastrar novamente”, diz um trecho do edital.