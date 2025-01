Moraes dá 24 h para Nunes explicar muro erguido na Cracolândia

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), deu um prazo de 24 horas para que o prefeito Ricardo Nunes (MDB) forneça informações sobre a construção de um muro de alvenaria construído na região da Cracolândia, no centro da capital paulista.

A determinação foi publicada nesta quinta-feira (16/1) e ocorreu após parlamentares do PSol acionarem o Supremo pedindo a derrubada no muro, erguido em 2024 em substituição a tapumes de metal que ficavam na Rua dos Protestantes, perto da Estação da Luz.

O muro, de 40 metros de extensão, foi construído em um terreno de formato triangular, na Rua General Couto Magalhães (foto em destaque). Ele fica de frente para a Rua dos Protestantes, onde antes ficavam os tapumes de metal e tem um dos acessos delimitado por grades.

De acordo com a Prefeitura de São Paulo, o muro deu lugar aos tapumes pois eles eram destruídos com frequência e foi construído para “proteger as pessoas em situação de vulnerabilidade”.

A presença do muro é criticada por entidades que trabalham com dependentes químicos na região. A ONG Craco Resiste acusa a Prefeitura de ter realizado a obra sem aviso prévio, de forma a “confinar” os frequentadores da Cracolândia.

A Defensoria Pública de São Paulo emitiu na quarta (15/1) um relatório recomendando que a Prefeitura remova os gradis e o muro.