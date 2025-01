“Pesadelo na Cozinha”: 4ª temporada com Erick Jacquin ganha trailer

A quarta temporada da clássica série culinária “Pesadelo na Cozinha” teve o trailer oficial divulgado pela plataforma de streaming Max e o canal Discovery Home & Health.

Sob o comando do renomado chef Erick Jacquin, o reality show apresentará novos desafios e acompanhará restaurantes que precisam de uma transformação urgente para se manterem de portas abertas.

Segundo a sinopse oficial, Jacquin ajudará 12 estabelecimentos a se reerguerem. Com sua abordagem direta e as suas críticas afiadas, ele não apenas identifica os problemas de cada restaurante, como sugere soluções práticas para salvar os negócios.

No trailer divulgado, é possível ver spoilers dos obstáculos que terão de ser enfrentados.

A nova temporada de “Pesadelo na Cozinha” estreia em 7 de fevereiro. Os episódios serão exibidos todas as sextas-feiras, às 19h, na Max e no Discovery Home & Health e às terças-feiras, 22h30, no canal da Band.

“Pesadelo na Cozinha” tem direção de Maxi García Solla.

Assista ao trailer da 4ª temporada de “Pesadelo na Cozinha”: