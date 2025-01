Preço da carne sobe 20,8% em 2024 e tem maior alta em 5 anos

“Isso gerou uma oferta restrita de agosto até agora”, destaca o pesquisador.

Enquanto a produção caminha para um momento de baixa, a demanda externa por carne está aquecida, impulsionando as vendas do Brasil, maior exportador de carne bovina do mundo.

Em 2024, o país bateu, inclusive, mais um recorde anual de volume de exportação . No total, o Brasil vendeu 2,8 milhões de toneladas de carne para outros países, uma alta de 25% em relação a 2023, segundo dados do Ministério da Agricultura.

O aumento das vendas externas acaba reduzindo a quantidade de carne disponível no país, estimulando uma alta do preço da carne para o brasileiro.

Um exemplo emblemático disso é que a inflação da carne subiu mais no Sudeste do que no Norte do país, segundo uma pesquisa feita pela Scanntech, uma empresa de inteligência de mercado com acesso a dados de mais de 45 mil estabelecimentos de varejo e atacado pelo país.

Enquanto em SP, MG e ES, o preço do quilo da carne bovina teve alta de 9,1% em setembro, em relação a igual mês do ano passado, no Norte, o valor por quilo caiu 0,4%.

“A região Norte tem vários pequenos produtores que acabam não exportando carne e atendendo o mercado da região”, diz o gerente de inteligência de mercado da Scanntech Vinícius Cracasso.