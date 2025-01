A secretaria de Patrimônio da União irá entregar, de maneira formal, o Parque de Exposições para a prefeitura da capital do estado, Rio Branco, devido a aproximação do período das cheias.

A ação vem a tempo do município realizar a preparação do espaço para atender as possíveis famílias desabrigadas durante a provável cheia do rio Acre e seus afluentes.

VEJA MAS: Defesa Civil deve iniciar 2ª fase do plano de contingência e preparar o Parque de Exposições

Na ocasião, as secretarias do município farão uma visita nas instalações para realizarem planejamentos futuros. Apesar do nível registrado pelo rio Acre na manhã desta quinta-feira (9) estar distante da cota de transbordamento, estipulada em 14m, o nível das águas subiu quase um metro em apenas 24 horas, saindo de 4,33m na quarta-feira (8), para 5,21 na manhã desta quinta-feira.

A preocupação com as enchentes se justifica visto o nível atingido pelo manancial no ano de 2024, quando chegou a marca de segunda maior alagação da história na capital.