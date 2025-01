Saiba quantas estalecas Gracyanne precisa para manter consumo de ovos

Gracyanne Barbosa é uma das participantes do Camarote no BBB 25 e vai passar por uma pequeno perrengue no reality. Em entrevistas recentes, a influencer fitness revelou que come 8 ovos por refeição, 40 por dia e 1200 por mês. Entretanto, é bom lembrar que os participantes vão somando estalecas conforme o desempenho na Casa e em provas.

Por conta do alto número de ovos que Gracyanne consome, quantas estalecas a influencer fitness precisaria ganhar por mês para manter a sua alimentação? O Metrópoles te informa agora.

Em fevereiro do ano passado, o valor de 10 unidades de ovos custava, na cozinha da Xepa, 45 estalecas. A quantidade garantiria, só para Gracyanne, pouco mais de uma refeição. Para fechar o dia, entretanto, seriam necessárias 180 estalecas.

Já para cobrir o mês da influencer fitness, ela precisaria se esforçar bastante nas provas e fazer de tudo para não perder o dinheiro do reality ou não gastá-los em dinâmicas. Para se manter comendo 1200 ovos por mês, ela precisaria de 5.400 estalecas só para o alimento.

Apesar de bastante caro, o montante pode ser adquirido por um participante do BBB, já que há diversos meios para acumular estalecas. Entretanto, vale lembrar que o mercado não é ilimitado e que há um máximo de unidades de cada produto.

De acordo com o Gshow, Gracyanne se exercitou durante o pré-confinamento e pediu ovo cozido para o almoço. Entretanto, ela acabou não recebendo.