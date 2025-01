Secretário de Governo faz vídeo sobre a ponte do Rio Caeté e responsabiliza governos do PT por falhas

Em vídeo postado em suas redes sociais, o secretário de Estado de Governo (Segov), ex-deputado estadual, Luiz Calixto, e que foi aliado do Governo da extinta Frente Popular do Acre no seu primeiro mandato, veio a público na manhã deste sábado (18), cobrar explicações de seus ex-companheiros, incluindo o ex-governador petista Jorge Viana, pelos problemas envolvendo a ponte sobre o rio Caeté, em Sena Madureira.

A obra foi iniciada no governo de Jorge Viana e concluída em junho de 2008, no governo de seu sucessor, Binho Marques, cuja obra leva a assinatura do engenheiro civil Marcus Alexandre, que era na época diretor-geral do Deracre (Departamento de Estradas e Rodagens do Acre) e foi responsável pela construção de grandes obras como as pontes ao longo da BR-364.

Hoje, filiado ao MDB, por onde concorreu às eleições municipais de2024 depois de ter sido eleito e reeleito prefeito de Rio Branco pelo PT, em 2012 e 2016, Marcus Alexandre também vem sendo cobrado a dar explicações sobre os problemas com as obras.

Além da ponte sobre o Caeté, há pelo menos outras duas pontes apresentando problemas no Acre – a que liga os municípios de Feijó e Tarauacá, na BR-364, e a passarela “Joaquim Macedo”, em Rio Branco, que faz parte do conjunto do chamado Novo Mercado Velho, outra obra da chamada era petista e que está desabando e obrigou o Governo do Estado a tomar providências, evacuando a área comercial do local e intervindo com obras de contenção.

Calixto lembra, no vídeo, que a ponte é herança do Governo Binho Marques e será interditada por problemas em sua estrutura. No lugar, o DNIT (Departamento nacional de Infraestrutura), órgão do Ministério dos Transportes, informou que vai construir outro acesso em um período de um ano e meio, a partir de um processo licitatório que acontece em junho deste ano.

De acordo como secretário de Gladson Cameli, “o fechamento vai gerar um enorme transtorno para quem mora nas cidades ao longo da BR-364 entre Sena Madureira e Cruzeiro do Sul”. “A ponte é o reflexo de uma obra mal feita durante o governo do PT”, disse Calixto, cobrando uma manifestação do ex-governador Jorge Viana, maior liderança do PT no Acre.