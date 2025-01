URGENTE: DNIT decide adiar interdição total da Ponte do Caeté, na BR-364; entenda

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) decidiu prorrogar para a semana que vem a interdição total da ponte do Caeté, localizada no km 10, BR-364, entre Sena Madureira e Manoel Urbano. A informação foi confirmada por Ricardo Araújo, superintendente do DNIT no Acre.

Na manhã desta sexta-feira (17) ele esteve vistoriando a ponte, como também, a instalação da balsa no rio caeté.

“O rio baixou muito e descalçou um pouco a balsa. Com isso, estamos fazendo uma nova adaptação e precisamos de mais alguns dias. Na quarta-feira ou quinta-feira da semana que vem, haverá a interdição total da ponte”, frisou.

Apesar de não ocorrer o fechamento na data prevista (sábado, dia 18) o DNIT acionou a Polícia Rodoviária Federal (PRF) para fazer o monitoramento do tráfego por cima da ponte. Em relação aos caminhões, por exemplo, só será permitida a passagem de um por vez.

Há anos os técnicos do DNIT vem monitorando a ponte do Caeté. O órgão resolveu interditar o local para evitar um possível desabamento.