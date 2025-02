Adriane Galisteu é internada em hospital de São Paulo

Recém-chegada no Brasil depois de uma viagem pela Europa, Adriane Galisteu desembarcou direto no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Durante a trip, a apresentadora de A Fazenda sentiu fortes dores. No entanto, buscou ajuda médica assim que pisou no país, nesta quinta-feira (6/2).

“Parei pra fazer uns exames, porque ninguém tem 39 de febre do nada. Tomei antibiótico, tô ótima, mas o médico pediu para dar uma olhadinha.

Nos stories do Instagram, Adriane mostrou o primeiro atendimento, que aconteceu ainda na emergência: “Esperando para ver o que vai acontecer. Estou bem, esperando os resultados dos exames.”

Infecção urinária grave

Na sequência, Galisteu deu detalhes do diagnóstico. “Infecção urinária grave”, contou pouco antes de ser levada para o quarto, onde vai seguir internada.

“Tô só olhando o dia lindo ali fora. Tá me dando uma raiva. Uma raiva! Porque eu estou sem sintomas. Eu tô bem e tô nessa situação aqui”, pontuou.

Por fim, Adriane Galisteu explicou que não imaginava ter que ficar hospitalizada. “Não deu tempo nem de chegar em casa, tirar a roupa da viagem, tomar um banho, escovar o dente, comer uma comida deliciosa… ai, meu Deus do céu”, encerrou.

Passagem pela Itália

Adriane Galisteu já havia dados sinais de um mal-estar quando ainda estava na Itália. Numa visita no Vaticano, ela lembrou que havia criado expectativas para um roteiro, que poderia não ter acontecido.

“Um dia memorável! Sim, hoje acordei melhor. Tudo que eu queria era estar aqui com meus amores e passar na Porta Santa [que só abre no Jubileu, de 25 em 25 anos]. Minha saúde me deu sustinho e, por alguns dias, achei que seria impossível essa visita”, desabafou.