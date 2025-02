Foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira (24/2), uma decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) que cancela o registro de 47 pomadas para fixação e modelagem capilar, e impede a comercialização desses produtos em todo o território nacional.

A medida faz parte de uma ação contínua da Anvisa para reforçar a segurança dos cosméticos disponíveis no mercado. Nos últimos dois anos, cerca de 1,5 mil pomadas capilares tiveram seus registros suspensos, refletindo um endurecimento das regras para esse segmento. O objetivo é garantir que apenas produtos devidamente testados e certificados sejam disponibilizados aos consumidores.

Os produtos proibidos não atenderam às novas exigências regulatórias, que determinam a necessidade de comprovação da segurança e a atualização dos rótulos com informações mais detalhadas. Como as empresas responsáveis não cumpriram os prazos estabelecidos, a agência determinou o cancelamento do registro e a suspensão definitiva da venda desses cosméticos.

O uso de pomadas capilares irregulares pode trazer sérios riscos à saúde. Relatos de consumidores indicam reações adversas como irritação intensa nos olhos, lacrimejamento excessivo, coceira, vermelhidão, inchaço na região ocular, dores de cabeça e, em casos mais graves, cegueira temporária. Diante desse cenário, a Anvisa reforça a importância de verificar a procedência dos produtos antes da compra e evitar o uso de itens sem registro.

Caso qualquer efeito colateral seja identificado após o uso de uma pomada capilar, a recomendação é que os consumidores notifiquem a Anvisa imediatamente. Esse monitoramento é essencial para a fiscalização e retirada de produtos inseguros do mercado, garantindo a proteção da saúde pública e a qualidade dos cosméticos disponíveis no país.

Confira abaixo os produtos proibidos pela Anvisa: