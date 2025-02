CRO decide investigar ex-prefeito acusado de fazer procedimento estético ilegal em paciente

O Conselho Regional de Odontologia do Acre (CRO-AC) se manifestou publicamente nesta quinta-feira (14) sobre a reportagem do ContilNet que trata de denúncias contra o odontólogo e ex-prefeito de Senador Guiomard, André Maia, acusado de realizar um procedimento invasivo em uma paciente.

SAIBA MAIS: Odontólogo e ex-prefeito é denunciado por fazer procedimento invasivo na barriga de paciente

A denunciante procurou a reportagem e enviou um vídeo mostrando André realizando o procedimento que ela classificou como ilegal para a profissão dele. Nas imagens, a paciente está deitada em uma cadeira de dentista. Maia parece inserir e retirar, por várias vezes, um tubo na região da barriga dela.

O especialista em harmonização orofacial negou as acusações e afirmou que o procedimento se trata de “aplicação de enzimas para gordura” e que o fez acompanhado de uma biomédica: “Isso não é lipo, não… […] Enzimas, e estou com uma biomédica junto”.

O CRO-AC, consultado pela reportagem do ContilNet, disse que tomou conhecimento do caso e está tomando as medidas legais.

“O Conselho Regional de Odontologia do Acre vem a público se manifestar sobre denúncias veiculadas na imprensa local quanto à suposta prática de procedimentos indevidos por parte de um odontólogo do estado. O CRO-AC destaca que acompanha o caso com atenção e que está adotando todas as medidas legais cabíveis”, disse em nota.

“Vale ressaltar que este conselho, por definição, preza pelo devido exercício da profissão e não compactua com possíveis atos irregulares”, concluiu.

A nota foi assinada por Jairo Dockhorn, presidente da classe.

CRM também se manifestou

O site também entrou em contato com o Conselho Regional de Medicina (CRM) para obter informações sobre o caso. Em nota, o órgão afirmou que “procedimentos estéticos invasivos são de execução exclusiva dos médicos”.

“O Conselho Regional de Medicina do Acre (CRM-AC) reforça que a Lei do Ato Médico determina que procedimentos estéticos invasivos são de execução exclusiva dos médicos, garantindo a segurança dos pacientes”, frisou.

O órgão também fez questão de afirmar que procedimentos invasivos precisam ser realizados em ambientes adequados. Além disso, pontuou que, diante do caso, buscará a responsabilização criminal pelo exercício ilegal da medicina.