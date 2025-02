“INVALIDAÇÃO” — A Batalha Pela Existência dos Universos Começa Agora!

Prepare-se para uma jornada épica onde a criatividade é a última linha de defesa contra a destruição total! “INVALIDAÇÃO” é a nova saga de histórias em quadrinhos nacional que atravessa as profundezas do multiverso, unindo heróis improváveis contra uma ameaça sem precedentes: o Validador.

Este ser colossal, forjado na inveja e no desprezo pelas obras independentes, percorre dimensões em busca de apagar histórias, mundos e criações que não se encaixam nos padrões tradicionais. Para ele, se algo não é reconhecido por grandes corporações ou pela crítica convencional, simplesmente não deveria existir.

Mas ele não esperava encontrar resistência.

Contra esse apagamento criativo surge Lady Seven, uma enigmática viajante dimensional com uma única missão: reunir campeões de realidades diversas para combater a ameaça do Validador. E sua busca a leva a lugares inesperados — desde os gigantes do Instaverso até pequenas joias escondidas em universos independentes.

Cada herói traz consigo não apenas poderes únicos, mas a essência do universo que representa. Pequenos ou grandes, estabelecidos ou emergentes, todos os mundos têm valor. E juntos, eles formam a linha de frente contra a destruição total.

“INVALIDAÇÃO” não é apenas um embate de forças titânicas — é uma celebração da criatividade, da independência e da resistência artística. Em um mundo onde ideias inovadoras são constantemente sufocadas por padrões rígidos, essa saga se torna um grito de liberdade para todos os criadores que ousam desafiar o convencional.

A luta pela validação já começou, e você pode acompanhar essa saga nos perfis do SWEET ROOM e FORÇA SELVAGEM no instagram.

Se você já sentiu que sua arte, sua ideia ou seu mundo não tinham espaço, essa história é para você.

Invalidação já começou. A pergunta é: você está pronto para resistir?

Sérgio Sweet é um quadrinista independente de Alagoas e a mente por trás do selo Sweet Room. Desde 2022, ele vem deixando sua marca no cenário dos quadrinhos nacionais, iniciando sua trajetória com publicações digitais na Fliptru e, em pouco tempo, expandindo seu alcance para novas frentes.

Seu talento o levou a contribuir com projetos como Multiplo, de André Karim, e as edições mensais de Coruja Negra, de Oscar Suayama. Em 2024, suas histórias ganharam vida no formato impresso, sendo publicadas pela Kalimazine, de Vagner Neubert.

Criador de personagens marcantes como Fócus Pátria e Lady Seven, Sérgio não apenas constrói seus próprios universos, mas também abre portas para novos talentos. Com o Sweet Room, ele impulsiona e apoia quadrinistas iniciantes, ajudando-os a dar os primeiros passos no mundo da produção independente.

CarecaFDM é um artista de São Paulo e o criador da equipe de heróis Força Selvagem. Desde 2019, ele vem movimentando o cenário dos quadrinhos independentes, compartilhando suas histórias no Instagram e mergulhando de cabeça em grandes crossovers.

Ao longo dos anos, marcou presença em colaborações épicas, como Comandante e Coruja Negra, de Oscar Suayama, e a revista Multiplo, de André Karim. Em 2024, sua arte brilhou em batalhas eletrizantes, como JavaRed vs Focus Pátria e Focus Pátria vs Instaverso, ao lado de Sérgio Sweet, da Sweet Room, além de JavaRed vs Tumor, na HQ de José Carlos. Essas histórias não só conquistaram leitores no digital, como também ganharam edições impressas pela Kalimazine, de Vagner Neubert.

Contatos:

Instagram: @sweetroom.ofc

Instagram: @carecafdm