O pesquisador Davi Friale, do site O Tempo Aqui, alertou que o nível do rio Acre, em Rio Branco, deve subir de forma rápida e acentuada nos próximos dias, podendo atingir cerca de 13 metros na próxima semana.

De acordo com Friale, as chuvas intensas que atingiram a região do Alto Acre, somadas às previsões de mais precipitações entre esta sexta-feira (7) e segunda-feira (10), serão responsáveis pela elevação do rio. Na manhã desta quinta-feira (6), o nível do manancial na capital acreana era de apenas 4,3 metros, mas o volume das águas deve aumentar significativamente nos próximos dias.

Apesar da elevação expressiva, o pesquisador ressalta que o nível do rio não deve atingir a cota de alerta, que é de 13,5 metros, nem a de transbordamento, estabelecida em 14 metros, pelo menos até o dia 20 de fevereiro. Isso porque as chuvas intensas devem dar uma trégua a partir da próxima quarta-feira.

Além do Rio Acre, Friale também prevê aumento no nível dos demais rios do estado devido à grande quantidade de chuvas esperadas para a maior parte do Acre. Segundo ele, esse cenário será causado pela chegada da primeira massa de ar fria do ano, vinda do sul do país, que trará grande umidade e formação de nuvens carregadas, resultando em precipitações volumosas.