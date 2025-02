O que é “boyceta”, palavra mais pesquisada no Brasil, segundo site

Todos os dias, bilhões de buscas são feitas em ferramentas própria para isso na internet. Algumas delas, porém, se tornam virais e possibilitam expandir os conhecimentos de forma ampla. Uma pesquisa realizada com dados do site WordTips divulgou a definição de palavras que cada país mais pesquisou em 2024. Os brasileiros mostraram o tamanho da sua expressividade on-line tornando “boyceta” a mais buscada não apenas no Brasil, como em todo o mundo, com cerca de 220 mil acessos por mês.

A gíria brasileira, conforme explica o site, é usada para categorizar “um homem trans ou sua genitália; o equivalente mais próximo em inglês pode ser pussy-boy”.

Expressão viralizou

A expressão também foi adotada para descrever uma identidade de gênero, como o caso do rapper Júpiter Pimentel, que afirmou, recentemente: “Eu entendo as nuances do gênero, para onde ele está indo, e ser um ‘boyceta’ me dá muita liberdade para expressar minha feminilidade quando eu quero e ter essa identidade um tanto ‘queer‘, o que é muito bom.”

À época, ele explicou, em participação no podcast Entre Amigues, ser uma pessoa transmasculina de gênero fluido, e se identificou como boyceta.

Quando a entrevista foi ao ar, perfis conservadores passaram a compartilhar o vídeo. A repercussão foi tamanha que o termo boyceta chegou a figurar entre os assuntos mais comentados do X (antigo Twitter).

Outros dados da pesquisa

A pesquisa foi feita usando a Keyword Research Tool, da Semrush. Nos EUA, a palavra mais procurada foi gaslighting (manipulação psicológica em relacionamentos), com mais de 110.000 pesquisas mensais.

No México e Canadá, as palavras mais pesquisadas foram “lei” e “integridade”, respectivamente. Na Europa, “fascismo” foi o termo mais pesquisado em cinco países. Já no Oriente Médio e na Ásia Central, termos como “inteligência artificial” foram muitos procurados.