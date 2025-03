Alerta! Acre já registrou quase 2 mil casos e três mortes por dengue em 2025, diz Sesacre

No Acre, 1.953 casos de dengue já foram registrados e três mortes nos dois primeiros meses de 2025, de acordo com o último boletim epidemiológico das arboviroses, divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) com dados até 26 de fevereiro.

A frequência da doença no estado é de 707,4 casos por 100 mil habitantes, e 21 dos 22 municípios já registraram infecções. Os números mostram um crescimento alarmante dos casos prováveis de dengue neste ano. Em 2024, o estado havia registrado 2.201 casos prováveis no mesmo período.

VEJA MAIS: Acre lidera ranking nacional de casos de dengue em 2025; mudanças climáticas estão entre as causas

Os registros de casos saltaram para 6.230, acendendo o alerta da população e dos órgãos de saúde com a circulação do vírus.