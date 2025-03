Após surto no ano passado, Acre apresenta queda nos casos de Oropouche em 2025

O boletim de arboviroses da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), revelou que até os primeiros meses de 2025, o estado confirmou apenas 2 casos de Oropouche.

O número é muito menor que o registrado no ano passado, quando o Acre presenciou um surto da doença.

O boletim revela ainda que em 2025, apenas dois municípios do Acre registraram casos de Oropouche. Em todo o surto da doença, houve apenas 1 óbito confirmado.

Em 2024, o Acre confirmou mais de 500 casos da doença e ficou entre os estados com a maior incidência do país. Naquele ano, quase todos os municípios – 21 ao todo – tiveram pacientes confirmados com Oropouche.

Um estudo da Fiocruz apontou que o surto de oropouche registrado no Acre e em outros estados da Amazônia Brasileira em 2024, foi causado por uma nova linhagem viral, chamada de ‘OROV BR-2015-2024′.

Mas qual é o mosquito que transmite a febre oropouche?

A febre oropouche é transmitida, principalmente, pelo Culicoides paraenses, mais conhecido como maruim ou mosquito-pólvora. Mas, apesar de ser o principal vetor, não maruim não é o único. Segundo a Revista Veja, em regiões urbanas, o Culex quinquefasciatus, o pernilongo visto comumente em residências, também é um dos vetores.

Como forma de prevenção, uma das medidas é evitar áreas onde há presença excessiva de maruins e mosquitos, além do uso de telas de malha fina em portas e janelas, bem como usar roupas que cubram a maior parte do corpo.

Para evitar os mosquitos, é comum a orientação para manter a casa limpa, incluindo o quintal e locais de criação de animais, além de recolher folhas e frutos que caem no solo. O uso do repelente também é recomendado.

O que é febre oropouche?

A febre oropouche é uma doença infecciosa aguda e é causada pelo vírus de mesmo nome. Além disso, a doença é causada por um arbovírus.

Quais são as causas da febre oropouche ?

A febre oropouche ocorre em dois ciclos, o silvestre e o urbano. No ciclo silvestre, geralmente, costuma infectar macacos e bichos-preguiça, além de aves silvestres. Seus transmissores na natureza são os mosquitos como Aedes serratus (Pará) e Coquillettidia venezuelensis (Trinidad).

No ciclo urbano, o único hospedeiro é o ser humano e ela normalmente é transmitida pelo Culicoides paraensis, também conhecido como borrachudo ou maruim.

Quais são os sintomas da febre oropouche?

Os principais sintomas da febre oropouche são:

– febre;

– calafrios;

– dor de cabeça;

– dor nas articulações;

– náuseas.

Quais são as formas de tratamento da febre oropouche?

O tratamento da febre oropouche consiste no uso de medicamentos analgésicos e anti-inflamatórios. Em casos graves da febre de Oropouche, pode ser necessária uma terapia antiviral que utiliza um fármaco chamado ribavirina.