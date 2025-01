Em um ano, Acre registra aumento de mais de 700% nos casos de Oropouche

O novo boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) mostra que, em um ano, o número de casos de Oropouche cresceu mais de 700%.

Em 2023, foram registrados 60 casos da doença em oito municípios do estado. No ano seguinte, 481 casos foram confirmados em 21 municípios, ficando apenas a cidade de Santa Rosa sem notificações. Um óbito foi registrado em 2024 devido à doença.

O Oropouche é uma doença causada por um arbovírus (vírus transmitido por artrópodes) do gênero Orthobunyavirus, da família Peribunyaviridae. O Orthobunyavirus oropoucheense (OROV) foi isolado pela primeira vez no Brasil em 1960, a partir de uma amostra de sangue de uma preguiça-comum (Bradypus tridactylus) capturada durante a construção da rodovia Belém-Brasília. Desde então, casos isolados e surtos têm sido relatados no Brasil, principalmente nos estados da região Amazônica. Casos e surtos também já foram registrados em outros países da América Central e do Sul.

A transmissão do Oropouche ocorre principalmente pelo inseto conhecido como Culicoides paraensis (maruim). Após picar uma pessoa ou animal infectado, o vírus permanece no inseto por alguns dias. Quando o inseto pica uma pessoa saudável, pode transmitir o vírus.

Situação de emergência por arboviroses

O Acre decretou estado de emergência em saúde pública no último dia 8 de janeiro devido às arboviroses dengue, chikungunya e zika. Entre as semanas epidemiológicas 49 de 2024 e 01 de 2025, estima-se que ocorreram 810 casos de dengue no estado, segundo dados do Infodengue.