Flutuante da ETA é arrastado até o bairro da Base e precisa ser retirado por guincho; ASSISTA

O flutuante que fica na base da bomba da Estação de Tratamento de Água, a ETA 1, foi recolhido no bairro da Base após o incidente ocorrido na madrugada desta quinta-feira (13).

A ação foi uma parceria do Saerb, em conjunto com o Deracre e o Corpo de Bombeiros do Estado do Acre. A equipe trouxe a peça de barco pelo Rio Acre para fazer a retirada no bairro da Base.

O gerente de manutenção do Saerb, Éder Alves, explicou como vai funcionar a logística para reativar a ETA 1.

“Nós vamos tirar daqui com a ajuda do guindaste, transportar no caminhão pranchas, fazer a parte de secagem e montagem para reativar o abasteci de água de Rio Branco o mais rápido possível”, destacou o Éder.

De acordo com o gerente, o abastecimento de água de Rio Branco volta a operar 100% até segunda-feira (17).

“Hoje a ETA 2 volta funcionar, distribuindo mais ou menos 800 litros por segundo. A ETA 1 vai demorar mais uns 3 dias para voltar operar normalmente”, concluiu o gerente.

O abastecimento de água de Rio Branco está sem funcionar normalmente desde terça-feira (11), quando a ETA 2 tombou após colidir com o balseiro. Na madrugada desta quinta-feira, a ETA 1 também se chocou com o balseiro e acabou tombando, comprometendo todo o abastecimento de água.