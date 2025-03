Lady Gaga detalha expectativas para show no Brasil e menciona Rock in Rio

Lady Gaga comentou sobre seu show em Copacabana durante entrevista ao programa norte-americano ‘The Howard Stern Show’. Um corte do momento em que ela detalha sua volta ao Brasil viralizou nas redes sociais nesta quarta-feira (11).

Ao ser questionada se ela estava recebendo algum cachê para se apresentar gratuitamente no Rio de Janeiro, a artista desconversou, mas falou sobre as expectativas. “Eu só estou animada para cantar, sabe? Eu queria. Eu não vou ao Rio há muito tempo e anos atrás eu deveria ter ido e não pude. Isso meio que partiu meu coração”, disse.

Trata-se do Rock in Rio de 2017, quando Gaga, que estava escalada no line-up, cancelou seu show devido a uma crise de fibromialgia.

Na conversa, a estrela do pop continua: “Estou muito animada pra tocar para meus fãs. Tocar ao vivo é uma experiência incrível. É algo que definitivamente não tomo como garantido. Estou muito empolgada.”

Lady Gaga em Copacabana

O show gratuito de Lady Gaga na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, acontece no dia 3 de maio de 2025. O evento, que vem sendo apelidado como Gagacabana, é uma parceria com o Governo do Rio de Janeiro e o banco Santander, entre outros patrocinadores.

Será a segunda vez que Lady Gaga se apresenta no Brasil, após um período de 13 anos. Em 2012, ela esteve no país com a turnê ‘Born This Way Ball’ e fez shows no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Porto Alegre.

O espetáculo da cantora acontece um ano após Madonna se apresentar no mesmo lugar para um público aproximado de 1,6 milhão de pessoas. No Rio a artista encerrou a “The Celebration Tour”.