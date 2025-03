Neymar faz festa em sítio com esposas vetadas e dez garotas de programa; fotos

O portal LeoDias teve acesso a mais informações exclusivas sobre a farra a qual Neymar e seus “parças” aproveitaram na madrugada da última terça-feira (11/3) em um sítio Açoitaba da Serra, no interior de São Paulo. Pessoas próximas a organizadores do evento relataram à nossa reportagem que apenas homens (entre convidados e funcionários) poderiam comparecer ao evento. No entanto, durante a madrugada, garotas de programa foram levadas ao local.

Segundo informações obtidas, as profissionais do sexo foram colocadas em uma van preta. Cerca de 10 mulheres chegaram no local. Mais tarde, outras mulheres chegaram de helicóptero.

Neymar, que havia chegado às 22h de segunda-feira (10/3), se retirou do evento por volta das 10h30 da manhã seguinte.

A reportagem do portal LeoDias descobriu que a presença do craque no evento provocou uma crise no relacionamento com Bruna Biancardi. A influenciadora recebeu vídeos de Neymar no local na manhã desta quinta-feira (13/3).

Neymar Pai, também presente na noitada, teria tentado contornar a situação, afirmando que o filho não teria feito nada e estava apenas o acompanhando. Ainda assim, fontes ouvidas por nossa reportagem afirmam que o clima na casa do craque é de “velório”. Neste momento, Neymar está em São Paulo durante uma jogatina de Pôquer transmitida ao vivo ao lado de influenciadores.